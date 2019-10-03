Міноборони до кінця 2020 року має опрацювати понад 200 стандартів та інших документів НАТО

У Міністерстві оборони України до завершення 2020 року планують опрацювати понад 200 стандартів та інших керівних документів Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив директор департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони Олег Меліхов, повідомляє "Європейська правда".

"Свідченням євроатлантичного курсу України є ухвалені документи оборонного планування, які ми опрацьовували разом з іноземними радниками: Стратегічний оборонний бюлетень, закон "Про національну безпеку України", нова конституційна норма. Відтак на період до 2020 року включно опрацюванню підлягають понад 200 стандартів й інших керівних документів Альянсу з різних питань. Зокрема, з оборонного планування, застосування видів і родів Збройних сил України, логістики, розвідки, військової поліції, медзабезпечення, професіоналізації війська тощо", - зазначив він.

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Меліхов пояснив, що достатній для вступу в Альянс рівень впровадження стандартів НАТО і розвитку оборонних спроможностей чітко не визначено.

"Головна практична мета стандартизації — оперативна й технічна сумісність управлінських, бойових, розвідувальних, забезпечувальних та інших органів і систем", - цитує Меліхова сайт Міноборони.