Минобороны до конца 2020 года должно проработать 200 стандартов и других документов НАТО

В Министерстве обороны Украины до конца 2020 года планируют проработать более 200 стандартов и других руководящих документов Североатлантического альянса.

Об этом заявил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Олег Мелихов, сообщает "Европейская правда".

"Свидетельством евроатлантического курса Украины являются принятые документы оборонного планирования, которые мы разрабатывали вместе с иностранными советниками: Стратегический оборонный бюллетень, закон "О национальной безопасности Украины", новая конституционная норма. Поэтому на период до 2020 года включительно проработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов Альянса по разным вопросам. В частности, по оборонному планированию, применению видов и родов Вооруженных сил Украины, логистике, разведке, военной полиции, медобеспечению, профессионализации войска и т.д.", - отметил он.

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Мелихов объяснил, что уровень внедрения стандартов НАТО и развития оборонных возможностей, необходимый для вступления в Альянс, четко не определен.

"Главная практическая цель стандартизации - оперативная и техническая совместимость управленческих, боевых, разведывательных, обеспечивающих и других органов и систем", - цитирует Мелихова сайт Минобороны.