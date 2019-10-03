Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп подтвердил, что хотел бы расследования Украиной действий Байдена

Волкер дает показания на закрытом заседании в Конгрессе США

В ЕС присоединились к критике Советом Европы проекта судебной реформы Зеленского

Нападение в управлении полиции Парижа: погибли 5 человек, включая нападавшего






Минобороны до конца 2020 года должно проработать 200 стандартов и других документов НАТО

Четверг, 3 октября 2019, 16:48

В Министерстве обороны Украины до конца 2020 года планируют проработать более 200 стандартов и других руководящих документов Североатлантического альянса.

Об этом заявил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Олег Мелихов, сообщает "Европейская правда".

"Свидетельством евроатлантического курса Украины являются принятые документы оборонного планирования, которые мы разрабатывали вместе с иностранными советниками: Стратегический оборонный бюллетень, закон "О национальной безопасности Украины", новая конституционная норма. Поэтому на период до 2020 года включительно проработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов Альянса по разным вопросам. В частности, по оборонному планированию, применению видов и родов Вооруженных сил Украины, логистике, разведке, военной полиции, медобеспечению, профессионализации войска и т.д.", - отметил он.

Читайте также
Военные аэродромы Украины адаптируют к стандартам НАТО

Мелихов объяснил, что уровень внедрения стандартов НАТО и развития оборонных возможностей, необходимый для вступления в Альянс, четко не определен.

"Главная практическая цель стандартизации - оперативная и техническая совместимость управленческих, боевых, разведывательных, обеспечивающих и других органов и систем", - цитирует Мелихова сайт Минобороны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Украина-НАТО
powered by lun.ua