У Швеції виправдали поліцейських, що застрелили чоловіка з синдромом Дауна
Четвер, 3 жовтня 2019, 17:08
Шведський суд виправдав трьох поліцейських, що застрелили 20-річного чоловіка з синдромом Дауна, який розмахував іграшковим пістолетом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Окружний суд Стокгольма в четвер визнав офіцера, який здійснив постріл, що убив Еріка Торелла, не винним у заподіянні смерті іншої людини, невинним визнали і його напарника, тому що вони діяли в умовах "уявної надзвичайної ситуації".
Суд також виправдав їх командира, заявивши, що не може бути доведено, що офіцер "не діяв належним чином."
Торелл тримав пластикову іграшку, що нагадує пістолет-кулемет, коли його застрелили в серпні 2018 року. Три з 25 пострілів потрапили в Торелла.
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