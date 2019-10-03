У Швеції виправдали поліцейських, що застрелили чоловіка з синдромом Дауна

Шведський суд виправдав трьох поліцейських, що застрелили 20-річного чоловіка з синдромом Дауна, який розмахував іграшковим пістолетом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Окружний суд Стокгольма в четвер визнав офіцера, який здійснив постріл, що убив Еріка Торелла, не винним у заподіянні смерті іншої людини, невинним визнали і його напарника, тому що вони діяли в умовах "уявної надзвичайної ситуації".

Суд також виправдав їх командира, заявивши, що не може бути доведено, що офіцер "не діяв належним чином."

Торелл тримав пластикову іграшку, що нагадує пістолет-кулемет, коли його застрелили в серпні 2018 року. Три з 25 пострілів потрапили в Торелла.