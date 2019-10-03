В Швеции оправдали полицейских, застреливших мужчину с синдромом Дауна

Шведский суд оправдал трех полицейских, которые застрелили 20-летнего мужчину с синдромом Дауна, который размахивал игрушечным пистолетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Окружной суд Стокгольма в четверг признал офицера, который совершил выстрел, убивший Эрика Торелла, не виновным в причинении смерти другого человека, признали невиновным и его напарника, потому что они действовали в условиях "мнимой чрезвычайной ситуации".

Суд также оправдал их командира, заявив, что не может быть доказано, что офицер "не действовал должным образом."

Торелл держал пластиковую игрушку, напоминающую пистолет-пулемет, когда его застрелили в августе 2018 года. Три из 25 выстрелов попали в Торелла.