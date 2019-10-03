США знову не видали візи російським дипломатам - МЗС РФ

Російські дипломати, які мали намір взяти участь в двосторонньому форумі "Діалог Форт-Росс" в США, не отримали американські візи.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

За її словами, проблеми із затягуванням термінів видачі віз для співробітників МЗС Росії і навіть випадки прямої відмови видачі дозволу на в'їзд стали регулярними. "На цьому тижні в результаті подібних же кроків з американської сторони зірвалася поїздка представників Міністерства закордонних справ на російсько-американський форум "Діалог Форт-Росс", - сказала вона.

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Захарова нагадала, що майданчиком для цього форуму слугує колишня російська фортеця Форт-Росс в Каліфорнії, і цілями цього заходу є розвиток двостороннього співробітництва. "Мабуть, комусь в вашингтонських політичних колах такі цілі не сподобалися, хоча раніше проблем з цим ми не бачили", - сказала вона.



Наприкінці вересня стало відомо, що посольство США в Москві не видало візи десяти членам російської делегації, яка мала супроводжувати главу МЗС РФ Сергєя Лаврова у поїздці в Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.