США снова не выдали визы российским дипломатам - МИД РФ

Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме "Диалог Форт-Росс" в США, не получили американские визы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

По ее словам, проблемы с затягиванием сроков выдачи виз для сотрудников МИД России и даже случаи прямого отказа выдачи разрешения на въезд стали регулярными. "На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", - сказала она.

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Захарова напомнила, что площадкой для этого форума служит бывшая русская крепость Форт-Росс в Калифорнии, и целями этого мероприятия является развитие двустороннего сотрудничества. "Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились, хотя ранее проблем с этим мы не видели", - сказала она.

В конце сентября стало известно, что посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.