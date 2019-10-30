Экономика Великобритании потеряет 70 млрд фунтов в течение 10 лет после Brexit – исследование

Экономика Великобритании потеряет 70 млрд фунтов стерлингов (81 млрд евро) из-за соглашения Бориса Джонсона о выходе из Европейского Союза.

Такие выводы опубликованы в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Эксперты пришли к выводу, что ВВП Британии через 10 лет будет на 3,5% ниже, чем если бы страна осталась в составе ЕС.

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NIESR заявил, что одобрение соглашения "уменьшит риск беспорядочного выхода, но исключит возможность более тесных торговых отношений с ЕС".

Несмотря на соглашение между ЕС и Великобританией об устранении неопределенности, таможенные и регуляторные барьеры будут "препятствовать торговле товарами и услугами с континентом, оставляя все регионы Соединенного Королевства в худшем положении, чем если бы Великобритания оставалась в ЕС".

"По нашим оценкам, в долгосрочной перспективе экономика будет на 3,5% меньше по сравнению с продолжением членства в ЕС", - говорится в отчете.

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Однако в британском Министерстве финансов заявили, что планируют заключить "более амбициозное" соглашение с ЕС, чем то, на котором "NIESR основывает свои выводы".

"Мы хотим заключить всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, более амбициозное, чем стандартное соглашение о свободной торговле, на котором NIESR основывает свои выводы", - сказал представитель министерства.

В отчете также указывается, что предлагаемое соглашение о свободной торговле с ЕС было несколько хуже для экономики, чем прошлогоднее соглашение Терезы Мэй.

Основанный в 1938 году NIESR не имеет партийных политических связей и является старейшим независимым институтом экономических исследований в Британии.