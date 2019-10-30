МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции Конгресса

Министерство иностранных дел Турции вызвало в среду посла США Дэвида Сеттерфилда из-за двух резолюций, принятых Палатой представителей США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 29 октября приняла резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах геноцидом.

Также Палата представителей США поддержала законопроект, который призывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за ее наступление на севере Сирии.

Министерство иностранных дел Турции осудило принятие обоих документов.

Согласно информации дипломатических источников агентства в Анкаре, до ведома американского посла была доведена обеспокоенность турецкой стороны в связи с принятием резолюций о событиях 1915 года и санкций в отношении Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции подчеркнули, что документ о события 1915 года не имеет под собой никаких исторических и правовых основ и рассчитан на внутреннюю аудиторию.

Кроме того, в МИД решительно осудили документ, предусматривающий санкции в отношении Турции из-за военной операции "Источник мира".