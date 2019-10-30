Кулеба: тепер підтримка НАТО – усвідомлений вибір українців

Віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що підтримка НАТО в Україні є не спонтанним, а усвідомленим вибором українців.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі.

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Кулеба зазначив, що уряд встановив амбітну мету за п'ять років досягнути відповідності критеріям членства у НАТО. За його словами, це не лише бажання уряду, адже підтримка НАТО серед українців, за даними опитувань, постійно зростає.

"Вже йдеться не про спонтанну реакцію на російську агресію проти України, а про усвідомлене рішення", - сказав віцепрем'єр.

"Україна зробила свій вибір – бути членом НАТО. Альянс теж зробив свій вибір, коли в Бухарестській декларації 2008 року було сказано, що Україна стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконано, і Україна та НАТО разом пройдуть цей шлях", - сказав він.

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Кулеба висловив переконання, що партнерство України з НАТО лише зміцнюватиметься і буде надзвичайно динамічним.

Як відомо, 30-31 жовтня в Україну з візитом прибула Північноатлантична рада, до якої входять посли усіх 29 країн Альянсу.