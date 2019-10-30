Кулеба: теперь поддержка НАТО – осознанный выбор украинцев

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка НАТО в Украине – не спонтанный, а осознанный выбор украинцев.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе.

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Кулеба отметил, что правительство установило амбициозную цель за 5 лет достичь соответствия критериям членства в НАТО. По его словам, это не только желание правительства, ведь поддержка НАТО среди украинцев, по данным опросов, постоянно растет.

"Речь идет уже не о спонтанной реакции на российскую агрессию против Украины, а об осознанном решении", - сказал вице-премьер.

"Украина сделала свой выбор - быть членом НАТО. Альянс тоже сделал свой выбор, когда в Бухарестской декларации 2008 года было сказано, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено, и Украина и НАТО вместе пройдут этот путь", - сказал он.

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Кулеба убежден, что партнерство Украины с НАТО будет только укрепляться и будет очень динамичным.

Как известно, 30-31 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса.