У НАТО вітають розведення сил на Донбасі, але нагадують про відповідальність РФ

У НАТО вітають ініціативи з розведення сил на Сході України, але наголошують, що Росія повинна вивести всі свої війська з Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Одесі в рамках візиту Північноатлантичної ради в Україну.

"Ми вітаємо всі зусилля для зменшення напруженості і розведення військ і прагнемо мирного вирішення конфлікту. Ми бачили певний прогрес в Станиці-Луганській і хотіли би, щоб цей приклад наслідувався. Але ми знаємо, що для цього треба ще багато зробити, оскільки режим припинення вогню порушується, а спостерігачам ОБСЄ не надається безперешкодний доступ до всіх регіонів", - сказав Столтенберг.

"Але ми вітаємо нові ініціативи і нову динаміку, яку започаткував президент Зеленський, і ми підтримуємо ці зусилля. Водночас ми чітко говоримо, що РФ несе чітку відповідальність виконувати Мінські домовленості і відвести всі свої сили зі Сходу України і припинити дестабілізацію", - додав генсек.

Нагадаємо, 29 жовтня голова МЗС України заявив про початок процесу розведення сил і засобів у Золотому.

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.

При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".