В НАТО приветствуют разведение сил на Донбассе, но напоминают об ответственности РФ

В НАТО приветствуют инициативы по разведению сил на Востоке Украины, но подчеркивают, что Россия должна вывести все свои войска с Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Одессе в рамках визита Североатлантического совета в Украину.

"Мы приветствуем все усилия по уменьшению напряженности и разведению войск и стремимся к мирному разрешению конфликта. Мы видели определенный прогресс в Станице-Луганской и хотели бы, чтобы этот пример наследовался. Но мы знаем, что для этого надо еще многое сделать, поскольку режим прекращения огня нарушается, а наблюдателям ОБСЕ не предоставляется беспрепятственный доступ во все регионы", - сказал Столтенберг.

"Но мы приветствуем новые инициативы и новую динамику, которую начал президент Зеленский, и мы поддерживаем эти усилия. В то же время мы четко говорим, что РФ несет четкую ответственность за то, чтобы выполнять Минские договоренности и отвести все свои силы с Востока Украины и прекратить дестабилизацию", - добавил генсек.

Напомним, 29 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о начале процесса разведения сил и средств в Золотом.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведения сил.

При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле со стороны боевиков "неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".