Чорногорія видала Хорватії серба, підозрюваного у спробі перевороту 2016 року

Чорногорія екстрадувала до Хорватії громадянина Сербії Сашу Сінджелича, який був арештований на підставі ордеру Інтерполу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

"Співробітники управління поліції сьогодні видали в Республіку Хорватія громадянина Сербії Сашу Сінджелича", - йдеться в повідомленні поліції Чорногорії.

Сінджелич заарештований в Чорногорії 1 липня цього року за міжнародним ордером на арешт Інтерполу.

Хорватський суд у Вуковарі засудив Сінджелича до 21 року тюремного ув'язнення за крадіжку і вбивство, скоєні в 2001 році в Хорватії.

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Чорногорський суд раніше постановив, що Сінджелич не є громадянином Чорногорії і що стосовно нього в країні не ведеться жодної справи у зв'язку з діянням, що є предметом запиту про видачу.

"Злочини, у зв'язку з якими була запрошена екстрадиція, не були здійснені на території Чорногорії, і абсолютного строку давності для судового переслідування немає", - сказала речниця Верховного суду Чорногорії Аїда Музурович.

Чоловік був одним з 20 громадян Сербії, обвинувачених у причетності до змови з метою повалення уряду в Чорногорії під час виборів у жовтні 2016 року. Але хоча він був підозрюваним у цій справі, йому було надано статус захищеного свідка.

Під час суду над підозрюваними у перевороті він стверджував, що люди, які стоять за змовою, не планували влаштовувати переворот і хотіли тільки мітингувати на підтримку опозиції.

У травні Вищий суд першої інстанції засудив 13 осіб, у тому числі двох російських офіцерів військової розвідки, вісім сербів і двох лідерів чорногорської опозиції, до тюремного ув'язнення строком до 15 років за організацію спроби державного перевороту. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.