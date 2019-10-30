Черногория выдала Хорватии серба, подозреваемого в попытке переворота 2016 года

Черногория экстрадировала в Хорватию гражданина Сербии Сашу Синджелича, который был арестован на основании ордера Интерпола.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"Сотрудники управления полиции сегодня выдали в Республику Хорватия гражданина Сербии Сашу Сінджелича", - говорится в сообщении полиции Черногории.

Сінджелич арестован в Черногории 1 июля этого года по международному ордеру на арест Интерпола.

Хорватский суд в Вуковаре приговорил Синджелича к 21 году тюремного заключения за кражу и убийство, совершенные в 2001 году в Хорватии.

Черногорский суд ранее постановил, что Синджелич не является гражданином Черногории и что в отношении него в стране не ведется никакой дела в связи с деянием, являющимся предметом запроса о выдаче.

"Преступления, в связи с которым была запрошена экстрадиция, не были совершены на территории Черногории, и абсолютного срока давности для судебного преследования нет", - сказала пресс-секретарь Верховного суда Черногории Аида Музурович.

Мужчина был одним из 20 граждан Сербии, обвиняемых в причастности к заговору с целью свержения правительства в Черногории во время выборов в октябре 2016 года. Но хотя он был подозреваемым в этом деле, ему был предоставлен статус защищенного свидетеля.

Во время суда над подозреваемыми в перевороте он утверждал, что люди, которые стоят за заговором, не планировали устраивать переворот и хотели только митинговать в поддержку оппозиции.

В мае Высший суд первой инстанции приговорил 13 человек, в том числе двух российских офицеров военной разведки, восемь сербов и двух лидеров черногорской оппозиции, к тюремному заключению сроком до 15 лет за организацию попытки государственного переворота. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.