Ердоган: Туреччина залишає за собою право нової операції проти курдів

Туреччина заявляє, що має інформацію про те, що курдські загони YPG не завершили свій вихід із 30-кілометровї зони біля турецького кордону на північному сході Сирії попри запевнення Росії в тому, що курди вийшли.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це у середу заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед депутатами своєї партії.

Він сказав, що Туреччина залишає за собою право почати ще одну військову операцію проти YPG в цьому районі.

Анкара і Москва домовилися про те, що курдські загони YPG вийдуть із 30-кілометрової смуги на південь від кордону у Сирії до завершення вівторка. Росія повідомила Туреччині, що YPG покинули цю територію протягом 150 годин.

"Не дивлячись на те, що наявна у нас інформація свідчить про неуспішність цього у повному сенсі цього слова, ми дамо відповідь після наших польових оцінок", - сказав він.

Росія і Туреччина мали розпочати спільне патрулювання у районі вглиб на 10 км від кордону, але Ердоган заявив, що патрулювання почнеться в п'ятницю і на глибині всього 7 км.

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"Якщо ми побачимо, що члени терористичної організації не вийшли з 30 кілометрової зони, або якщо напади продовжаться, незалежно звідки, ми залишаємо за собою право провести власну операцію", - сказав він.

Туреччина розглядає YPG як терористичну організацію через її зв'язки з курдськими бойовиками на південному сході Туреччини.

Анкара почала наступ на YPG, колишніх союзників США, після раптового виведення президентом Трампом тисячі американських військових з північної Сирії.