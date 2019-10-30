Эрдоган: Турция оставляет за собой право новой операции против курдов

Турция заявляет, что располагает информацией о том, что курдские отряды YPG не закончили свой выход из 30-километровой зоны возле турецкой границы на северо-востоке Сирии несмотря на заверения России в том, что курды вышли.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед депутатами своей партии.

Он сказал, что Турция оставляет за собой право начать еще одну военную операцию против YPG в этом районе.

Анкара и Москва договорились о том, что курдские отряды YPG выйдут из 30-километровой полосы к югу от границы в Сирии до конца вторника. Россия сообщила Турции, что YPG покинули эту территорию в течение 150 часов.

"Несмотря на то, что имеющаяся у нас информация свидетельствует о неуспешности этого в полном смысле этого слова, мы дадим ответ после наших полевых оценок", - сказал он.

Россия и Турция должны были начать совместное патрулирование в районе вглубь на 10 км от границы, но Эрдоган заявил, что патрулирование начнется в пятницу и на глубине всего 7 км.

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"Если мы увидим, что члены террористической организации не вышли из 30 километровой зоны, или если нападения продолжатся, независимо откуда, мы оставляем за собой право провести собственную операцию", - сказал он.

Турция рассматривает YPG как террористическую организацию за ее связи с курдскими боевиками на юго-востоке Турции.

Анкара начала наступление на YPG, бывших союзников США, после внезапного вывода президентом Трампом тысячи американских военных из северной Сирии.