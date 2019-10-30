Німеччина посилює боротьбу з антисемітизмом і правим екстремізмом

Уряд Німеччини вжив заходів проти правого екстремізму і антисемітизму після нападу на синагогу на початку цього місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Уряд Меркель в середу погодився змінити закон про зброю, посилити переслідування онлайн-ненависті і збільшити фінансову підтримку проєктів по боротьбі з антисемітизмом і ультраправим екстремізмом.

Міністр юстиції Крістін Ламбрехт заявила:"Жахливий напад на єврейську громаду в Галле ще раз показав, до чого може призвести розгул ненависті в інтернеті — ми будемо боротися з ультраправим тероризмом, антисемітизмом з усією силою закону."

27-річний німець намагався напасти на синагогу в східному місті Галле 9 жовтня, пізніше убивши двох перехожих. Чоловік перед нападом розмістив антисемітську стяжку і транслював стрілянину в прямому ефірі на популярному ігровому сайті.