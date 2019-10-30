Германия ужесточает борьбу с антисемитизмом и правым экстремизмом

Правительство Германии приняло меры против правого экстремизма и антисемитизма после нападения на синагогу в начале этого месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Правительство Меркель в среду согласился изменить закон об оружии, усилить преследование онлайн-ненависти и увеличить финансовую поддержку проектов по борьбе с антисемитизмом и ультраправым экстремизмом.

Министр юстиции Кристин Ламбрехт заявила:"Ужасное нападение на еврейскую общину в Галле еще раз показал, к чему может привести разгул ненависти в интернете — мы будем бороться с ультраправым терроризмом, антисемитизмом со всей силой закона."

27-летний немец пытался напасть на синагогу в восточном городе Галле 9 октября, позже убив двух прохожих. Мужчина перед нападением разместил антисемитскую стяжку и транслировал стрельбу в прямом эфире на популярном игровом сайте.