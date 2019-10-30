Совет Европы призвали не допустить участия пропагандистов РФ в форуме за демократию

Журналисты обратились к руководству Совета Европы и международных медийных организаций с призывом не допустить участия представительницы пропагандистского российского телеканала Russia Today на Всемирном форуме за демократию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook написала соучредитель проекта Stopfake, участница форума Ольга Куркова.

Соответствующее открытое письмо было направлено в постоянное представительство Украины в Совете Европы, Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, международным медийным организациям - партнерам Платформы Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов.

"Мы, как представители коалиции общественных организации (в частности "Платформы по правам человека", Комиссии журналистской этики, "Украинского института медиа и коммуникации", Stopfake), а также участники и спикеры World Forum for Democracy, просим не допустить, чтобы представители пропагандистского СМИ Russia Today принимали участие в Форуме и выступали во время сессии, в которой речь идет о восстановлении доверия к новостям", - говорится в письме.

При этом авторы письма напоминают о неоднократное нарушение правил беспристрастности в освещении политических событий, распространение фейковых новостей каналом Russia Today, а также о том, что ежедневная ливень дезинформации, что производится RT, является компонентом тактики, которую применяет Россия для манипулирования общественным мнением на Западе.

"Совет Европы является важным standard setter в сфере медиа, отстаивающим этическую и профессиональную журналистику. Поэтому такие шаги крайне опасны. Поэтому просим вас не допускать представителей пропагандистских СМИ к участию во Всемирном форуме за демократию" - говорится в письме.

Как сообщалось, организаторы форума, который в этом году будет посвящен проблематике: "Есть ли угроза демократии в век информации?", пригласили выступить заместителя главного редактора, председателя по вопросам коммуникаций, маркетинга и стратегического развития RT Анну Белкину.