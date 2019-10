Командування США опублікувало відео штурму будинку лідера ІДІЛ

Центральне командування США опублікувало відео штурму будинку, де знаходився лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді.

Як повідомляє "Європейська правда", відео викладене в Twitter командування.

У короткому 10-секундному ролику видно обнесену парканом будівлю і дві групи американського спецназу, що наближаються до нього.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

