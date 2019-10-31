Командування США опублікувало відео штурму будинку лідера ІДІЛ

Центральне командування США опублікувало відео штурму будинку, де знаходився лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді.

Як повідомляє "Європейська правда", відео викладене в Twitter командування.

У короткому 10-секундному ролику видно обнесену парканом будівлю і дві групи американського спецназу, що наближаються до нього.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

"Тут ми бачимо об'єкт штурму - комплекс, де ховався Багдаді. Як я зазначав раніше, цей ізольований будинок перебував в провінції Ідліб на північному заході Сирії ", - сказав генерал Френк Маккензі.

В результаті штурму аль-Багдаді загинув. Він намагався сховатися від американських військових і активував пояс смертника. Поруч з ним знаходилися двоє дітей, вони загинули.

За даними ЗМІ, вистежити терористичного ватажка допоміг один з його головних помічників.

Як повідомлялося, очолювані курдами Демократичні сили Сирії (SDF) заявили, що їхній шпигун викрав спідню білизну аль-Багдаді, перед тим як його було вбито.