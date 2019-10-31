Командування США опублікувало відео штурму будинку лідера ІДІЛ
Центральне командування США опублікувало відео штурму будинку, де знаходився лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді.
Як повідомляє "Європейська правда", відео викладене в Twitter командування.
У короткому 10-секундному ролику видно обнесену парканом будівлю і дві групи американського спецназу, що наближаються до нього.
"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019
- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w
"Тут ми бачимо об'єкт штурму - комплекс, де ховався Багдаді. Як я зазначав раніше, цей ізольований будинок перебував в провінції Ідліб на північному заході Сирії ", - сказав генерал Френк Маккензі.
В результаті штурму аль-Багдаді загинув. Він намагався сховатися від американських військових і активував пояс смертника. Поруч з ним знаходилися двоє дітей, вони загинули.
За даними ЗМІ, вистежити терористичного ватажка допоміг один з його головних помічників.
Як повідомлялося, очолювані курдами Демократичні сили Сирії (SDF) заявили, що їхній шпигун викрав спідню білизну аль-Багдаді, перед тим як його було вбито.