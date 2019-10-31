Командование США опубликовало видео штурма дома лидера ИГИЛ

Центральное командование США опубликовало видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает "Европейская правда", видео выложено в Twitter командования.

В коротком 10-секундном ролике видно обнесенное забором здание и две группы американского спецназа, приближающихся к нему.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

"Здесь мы видим объект штурма - комплекс, где скрывался Багдади. Как я отмечал ранее, этот изолированный дом находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - сказал генерал Фрэнк Маккензи.

В результате штурма аль-Багдади погиб. Он пытался скрыться от американских военных и активировал пояс смертника. Рядом с ним находились двое детей, они погибли.

По данным СМИ, выследить террористического главаря помог один из его главных помощников.

Как сообщалось, возглавляемые курдами Демократические силы Сирии (SDF) заявили, что их шпион похитил нижнее белье аль-Багдади, перед тем как он был убит.