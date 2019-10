Командование США опубликовало видео штурма дома лидера ИГИЛ

Центральное командование США опубликовало видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает "Европейская правда", видео выложено в Twitter командования.

В коротком 10-секундном ролике видно обнесенное забором здание и две группы американского спецназа, приближающихся к нему.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w