Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Посольство: Прием прокремлевских крымских татар у Земана – циничная провокация

Командование США опубликовало видео штурма дома лидера ИГИЛ

Палата лордов поддержала досрочные выборы в Великобритании 12 декабря

Президент Чехии принял прокремлевских крымских татар и признал Крым частью РФ






Командование США опубликовало видео штурма дома лидера ИГИЛ

Четверг, 31 октября 2019, 09:26

Центральное командование США опубликовало видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает "Европейская правда", видео выложено в Twitter командования.

В коротком 10-секундном ролике видно обнесенное забором здание и две группы американского спецназа, приближающихся к нему.

"Здесь мы видим объект штурма - комплекс, где скрывался Багдади. Как я отмечал ранее, этот изолированный дом находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - сказал генерал Фрэнк Маккензи.

В результате штурма аль-Багдади погиб. Он пытался скрыться от американских военных и активировал пояс смертника. Рядом с ним находились двое детей, они погибли.

По данным СМИ, выследить террористического главаря помог один из его главных помощников.

Как сообщалось, возглавляемые курдами Демократические силы Сирии (SDF) заявили, что их шпион похитил нижнее белье аль-Багдади, перед тем как он был убит.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua