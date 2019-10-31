Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Будапешт пояснив, чому зняв вето із заяви комісії Україна-НАТО

Генсек НАТО у Раді закликав до реформи СБУ

Зеленський підтвердив бажання отримати ПДЧ в НАТО

Орбан пояснив необхідність співпраці з Росією Божою волею






Серед іноземців-безбілетників у транспорті Таллінна найбільше громадян України

Четвер, 31 жовтня 2019, 14:28

Муніципальна поліція Таллінна за останній місяць затримала в громадському транспорті естонської столиці понад 180 іноземців, які їхали без квитка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Найбільше серед безбілетників Таллінна громадян України - 63 людини.

У першу трійку іноземців-безбілетників також увійшли громадяни Фінляндії та Нігерії - 37 і 27 осіб відповідно.

Далі йдуть громадяни Японії (19), Росії (18), Німеччини (10), Данії (9) і Молдови (8).

Читайте також
В Естонії перевірять всіх українців, які працюють за договорами оренди

У муніципальній поліції також зазначили, що з точки зору сплати штрафів з громадянами України та Росії найменше проблем. Чиновники пояснюють це тим, що громадяни цих країн не хочуть порушувати закони, побоюючись, що в майбутньому через це їх можуть не впустити в Естонію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
powered by lun.ua