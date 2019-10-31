Глава МЗС Фінляндії відвідає лінію розмежування на Донбасі

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто відвідає Україну 31 жовтня - 1 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це у четвер інформує сайт МЗС Фінляндії.

Глава фінської дипломатії зустрінеться з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, експертами, які консультують Україну з питань реформ, а також з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ).

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Гаавісто також відвідає лінію розмежування на сході України разом із заступником міністра закордонних справ Єгором Божком.

Відзначається, що міністри обговорять питання двосторонніх відносин, ситуацію на Сході України, європейські справи і процес реформ в Україні.

Гаавісто повідомив, що Фінляндія готує додатковий пакет допомоги на 600 тисяч євро для розмінування на сході України.