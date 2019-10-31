Глава МИД Финляндии посетит линию разграничения на Донбассе

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетит Украину 31 октября - 1 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом в четверг сообщает сайт МИД Финляндии.

Глава финской дипломатии встретится с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, экспертами, консультирующими Украину по вопросам реформ, а также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ).

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Хаависто также посетит линию разграничения на востоке Украины вместе с заместителем министра иностранных дел Егором Божко.

Отмечается, что министры обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Востоке Украины, европейские дела и процесс реформ в Украине.

Хаависто сообщил, что Финляндия готовит дополнительный пакет помощи на 600 тыс. евро для разминирования на востоке Украины.