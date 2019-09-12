Україна і Фінляндія підписали угоду про взаємну охорону закритої інформації

Україна і Фінляндія підписали угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Києві.

"Сьогодні наші сторони підписали важливий документ - угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Це створює нові можливості для співпраці безпекових органів, зокрема у контексті протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що домовився з лідером Фінляндії про співпрацю між оборонними відомствами держав.

"Ми домовилися нарощувати військове співробітництво з Фінляндією і розвивати діалог між нашими оборонними відомствами", - сказав він.

Крім того, Київ і Гельсінкі підписали угоду про співпрацю між Державною архівною службою України та Національним архівом Фінляндії, повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Президент Фінляндії запевнив у підтримці України у сфері реформ сектору енергетики, зокрема відновлюваної.



"Нам цікава співпраця у сфері відновлюваних джерел енергії, і я думаю, що це буде на благо обом державам. Тому ми готові ділитися нашими знаннями в цій сфері", - сказав він.