Україна і Фінляндія підписали угоду про взаємну охорону закритої інформації
Україна і Фінляндія підписали угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Києві.
"Сьогодні наші сторони підписали важливий документ - угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Це створює нові можливості для співпраці безпекових органів, зокрема у контексті протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що домовився з лідером Фінляндії про співпрацю між оборонними відомствами держав.
"Ми домовилися нарощувати військове співробітництво з Фінляндією і розвивати діалог між нашими оборонними відомствами", - сказав він.
Крім того, Київ і Гельсінкі підписали угоду про співпрацю між Державною архівною службою України та Національним архівом Фінляндії, повідомили у пресслужбі Офісу президента України.
Президент Фінляндії запевнив у підтримці України у сфері реформ сектору енергетики, зокрема відновлюваної.
"Нам цікава співпраця у сфері відновлюваних джерел енергії, і я думаю, що це буде на благо обом державам. Тому ми готові ділитися нашими знаннями в цій сфері", - сказав він.