Зниклу в роки Другої світової британську субмарину знайшли біля берегів Мальти

Рештки британського підводного човна, який зник у розпал Другої світової війни, були виявлені на дні моря біля берегів Мальти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уламки підводного човна, який, за твердженням археологів університету Мальти, є британським військовим кораблем, зниклим під час Другої світової війни, видно на дні моря поблизу Мальти.

Субмарина HMS Urge базувалася разом з іншими підводними човнами на Мальті і виконала кілька місій, коли британський флот наказав їй і решті флотилії передислокуватися в Єгипет через постійну німецьку облогу середземноморського острова.

Вона відпливла 27 квітня 1942 року з 32 членами екіпажу на борту, 11 іншими військовими моряками і журналістом, але так і не досягла Олександрії в домовлену дату зустрічі 6 травня. Доля човна була невідомою до сьогодні.

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Команда з Університету Мальти, яка провела два десятиліття, досліджуючи місцеві моря, сказала, що на прохання онука командувача флотом вони прочесали цього літа район, який колись був сильно замінований нацистськими військами.

Гідролокаторне зображення показало на глибині 130 метрів на відстані приблизно 3 км від берега об’єкт, що формою нагадував підводний човен. Подальші пошуки підтвердили – на дні моря знайдено залишки субмарини, значна частина носа якої відсутня.

В університеті заявили, що британське міністерство оборони переглянуло їх матеріали й підтвердило, що це уламки британської субмарини.

Підводний човен, ймовірно, був вражений міною, коли все ще перебував на поверхні, незабаром після того, як залишив Мальту під покровом темряви.

На квітень запланована церемонія оголошення цього місця офіційною військової могилою.

HMS Urge входила до складу 10-ї флотилії Королівського флоту і вела численні успішні атаки проти ворожих суден у Середземному морі.