Исчезнувшую в годы Второй мировой британскую субмарину нашли у берегов Мальты

Обломки британской подводной лодки, исчезнувшей в разгар Второй мировой войны, были обнаружены на дне моря у берегов Мальты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обломки подводной лодки, которая, по утверждению археологов университета Мальты, является британским военным кораблем, пропавшим во время Второй мировой войны, видны на дне моря вблизи Мальты.

Субмарина HMS Urge базировалась вместе с другими подводными лодками на Мальте и выполнила несколько миссий, когда британский флот приказал ей и остальной флотилии передислоцироваться в Египет из-за постоянной немецкой осады средиземноморского острова.

Она отплыла 27 апреля 1942 года с 32 членами экипажа на борту, 11 другими военными моряками и журналистом, но так и не достигла Александрии в условленную дату встречи 6 мая. Судьба лодки была неизвестной до сих пор.

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Команда из Университета Мальты, которая провела два десятилетия, исследуя местные моря, сказала, что по просьбе внука командующего флотом они прочесали этого лета район, который некогда был сильно заминирован нацистскими войсками.

Гидролокаторное изображение показало на глубине 130 метров на расстоянии примерно 3 км от берега объект, по форме напоминавший подводную лодку. Дальнейшие поиски подтвердили – на дне моря найдены останки субмарины, значительная часть носа которой отсутствует.

В университете заявили, что британское министерство обороны пересмотрело их материалы и подтвердило, что это обломки британской субмарины.

Подводная лодка, вероятно, была поражена миной, когда все еще находилась на поверхности, вскоре после того, как покинула Мальту под покровом темноты.

На апрель запланирована церемония оглашения этого места официальной военной могилой.

HMS Urge входила в состав 10-й флотилии Королевского флота и вела многочисленные успешные атаки против вражеских судов в Средиземном море.