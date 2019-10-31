Президента Єврокомісії прооперують вдруге за кілька місяців
Четвер, 31 жовтня 2019, 15:26
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер 11 листопада перенесе операцію.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це у четвер виданню заявила речниця комісії.
"Юнкеру зроблять операцію 11 листопада для лікування аневризми", - зазначила Міна Андрєєва у коментарі.
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Вона додала, що Юнкер почувається добре, але операцію "потрібно зробити".
Нагадаємо, на початку серпня 64-річному Юнкеру довелося перенести екстрену операцію на жовчному міхурі, через яку він пропустив саміт G7 у Франції.
Юнкер повинен був залишити пост президента Європейської комісії 1 листопада, але через незатвердження складу нової комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн він працюватиме принаймні на місяць довше.
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