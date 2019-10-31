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Президента Єврокомісії прооперують вдруге за кілька місяців

Четвер, 31 жовтня 2019, 15:26

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер 11 листопада перенесе операцію.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це у четвер виданню заявила речниця комісії.

"Юнкеру зроблять операцію 11 листопада для лікування аневризми", - зазначила Міна Андрєєва у коментарі.

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Вона додала, що Юнкер почувається добре, але операцію "потрібно зробити".

Нагадаємо, на початку серпня 64-річному Юнкеру довелося перенести екстрену операцію на жовчному міхурі, через яку він пропустив саміт G7 у Франції.

Юнкер повинен був залишити пост президента Європейської комісії 1 листопада, але через незатвердження складу нової комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн він працюватиме принаймні на місяць довше.

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