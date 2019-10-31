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Президента Еврокомиссии прооперируют второй раз за несколько месяцев

Четверг, 31 октября 2019, 15:26

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер 11 ноября перенесет операцию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом в четверг изданию заявила пресс-секретарь комиссии.

"Юнкеру сделают операцию 11 ноября для лечения аневризмы", - отметила Мина Андреева в комментарии.

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Она добавила, что Юнкер чувствует себя хорошо, но операцию "нужно сделать".

Напомним, в начале августа 64-летнему Юнкеру пришлось перенести экстренную операцию на желчном пузыре, из-за которой он пропустил саммит G7 во Франции.

Юнкер должен был оставить пост президента Европейской комиссии 1 ноября, но из-за неутверждения состава новой комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляен он будет работать по крайней мере на месяц дольше.

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