У Польщі затримали росіянина, що намагався перевезти 10 тигрів

Польська прокуратура готує звинувачення у знущанні над тваринами для громадянина РФ, який намагався провезти територією країни з Італії до Дагестану 10 тигрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Речниця окружної прокуратури в Любліні Агнешка Кемпка розповіла, що організатор перевезення звірів, громадянин РФ затриманий. У четвер його мають доставити до прокуратури у якості підозрюваного. "Прокурор вирішив висунути йому звинувачення у знущанні над тваринами", - сказала вона.

За інформацією слідчих, росіянин організував перевезення звірів у невідповідних для них умовах, в клітках, що обмежували їхню свободу, не забезпечив їм достатнього харчування і води. В результаті таких умов один з тигрів загинув.

Решту звірів тимчасово прийняв зоопарк у Познані, через декілька днів їх перевезуть до притулку в Іспанії.

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Варто зазначити, що польська прикордонна служба спочатку випустила з країни транспорт з тиграми, оскільки чоловіки, які перевозили звірів, надали необхідні в ЄС документи для перевезення диких звірів.

Однак білоруські прикордонники не пропустили вантажівку через брак сертифікатів, які вимагають у Білорусі. Через це від суботи 26 жовтня і ночі на 31 жовтня тигри перебували у клітках на кордоні у пункті пропуску в Корощині.

У познанському зоопарку, куди в ніч на четвер доставили тигрів, розповіли, що стан тварин дуже важкий, "вони худі, зневоднені, в них запали очі і все хутро в екскрементах… у них немає волі і бажання до життя".