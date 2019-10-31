В Польше задержали россиянина, который пытался перевезти 10 тигров

Польская прокуратура готовит обвинения в издевательствах над животными для гражданина РФ, который пытался провезти по территории страны из Италии в Дагестан 10 тигров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка рассказала, что организатор перевозки животных, гражданин РФ задержан. В четверг его должны доставить в прокуратуру в качестве подозреваемого. "Прокурор решил предъявить ему обвинение в издевательстве над животными", - сказала она.

По информации следователей, россиянин организовал перевозку животных в неподходящих для них условиях, в клетках, ограничивающих их свободу, не обеспечил им достаточного питания и воды. В результате таких условиях один из тигров погиб.

Остальных зверей временно принял зоопарк в Познани, через несколько дней их перевезут в приют в Испании.

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Стоит отметить, что польская пограничная служба сначала выпустила из страны транспорт с тиграми, поскольку мужчины, которые перевозили животных, предоставили необходимые в ЕС документы для перевозки диких зверей.

Однако белорусские пограничники не пропустили грузовик из-за нехватки сертификатов, которые требуют в Беларуси. Поэтому с субботы 26 октября и до ночи на 31 октября тигры находились в клетках на границе в пункте пропуска в Корощине.

В познаньском зоопарке, куда в ночь на четверг доставили тигров, рассказали, что состояние животных очень тяжелое, "они худые, обезвоженные, у них запали глаза и шерсть в экскрементах... у них нет воли и желания к жизни".