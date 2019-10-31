У ЄС схвалюють розведення сил на Донбасі і очікують активних кроків від РФ

У Європейському Союзі схвалюють розведення сил і техніки в Золотому Луганської області й очікують, що Росія також зробить активні кроки для повного виконання Мінських угод.

Про це заявила речниця високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми схвалюємо прогрес, досягнутий у контексті Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і техніки в Золотому, і вже зроблені практичні кроки. Якщо триваючі переговори приведуть до початку розведення в Петрівському, це буде ще однією позитивною подією", - заявила вона.

Косьянчич наголосила, що Україна продемонструвала конструктивний підхід до просування в реалізації Мінських угод. "Ми також очікуємо, що Росія активно робитиме позитивні кроки і використовуватиме свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для повного виконання Мінських зобов'язань", - сказала вона.

За її словами, СММ ОБСЄ "залишається джерелом достовірної інформації про ситуацію на місцях і повинна мати безпечний, надійний, безумовний і безперешкодний доступ до всієї території України, зокрема для забезпечення належного моніторингу районів та їх околиць".

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Як повідомлялося, НАТО вітають ініціативи з розведення сил на Сході України, але наголошують, що Росія повинна вивести всі свої війська з Донбасу.

Нагадаємо, 29 жовтня голова МЗС України заявив про початок процесу розведення сил і засобів у Золотому.

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.

При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".