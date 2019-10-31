Трамп підтримав Джонсона, але розкритикував його угоду про Brexit

Президент США Дональд Трамп розкритикував угоду щодо Brexit, заявивши, що вона обмежує здатність США вести майбутню торгівлю з Британією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами Трампа, без угоди дві країни могли б зробити у багато разів більше, ніж зараз.

Однак він похвалив прем'єра Британії Бориса Джонсона, назвавши його "правильним хлопцем для цих часів".

Президент США також завдав удару по лідеру лейбористів Джеремі Корбіну, заявивши, що він буде "дуже поганим" в якості прем'єр-міністра.

У відповідь Корбін звинуватив Трампа у спробі втрутитися в британські вибори і допомогти "його другу Борису Джонсону".

І Джеремі Корбін, і Борис Джонсон борються за майбутнє крісло прем'єра, причому лідер консерваторів обіцяє вивести Британію з ЄС якомога швидше, а лідер лейбористів обіцяє ще один референдум.

Найджел Фарадж, який проводив кампанію за референдум про вихід з ЄС і який є другом і прихильником Трампа, також планує балотуватися на дострокових виборах в якості лідера нещодавно сформованої партії Brexit.

Трамп сказав, що лідер партії Brexit і Борис Джонсон повинні об'єднатися, щоб створити "непереборну силу" в британській політиці.