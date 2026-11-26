У четвер вранці у Німеччині затримали двох громадян Іраку, підозрюваних у причетності до терористичної групи, яка готувала напади у Європі.

Про це стало відомо виданню Der Spiegel, передає "Європейська правда".

У четвер за дорученням генерального прокурора Німеччини слідчі з боротьби з тероризмом провели обшуки у 17 об’єктах у Північному Рейні-Вестфалії, Гессені та Баден-Вюртемберзі. За результатами операції у Кельні спецпризначенці затримали 34-річного іракця Аміра Дж., а в Гайдельберзі – його 31-річного співгромадянина Мустафу Аль-Р.

Чоловікам висунуто звинувачення у приналежності до внутрішнього терористичного угруповання, яке, як вважається, планувало теракти в Німеччині та Європі – зокрема, атаку на синагогу в Кельні.

Згідно з даними розслідування, Мустафа Аль-Р. нібито підтримував контакти з Мохамедом Бакером Саадом Давудом аль-Сааді, ймовірним керівником терористичної мережі "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія". Ця група нібито несе відповідальність за серію нападів на єврейські та ізраїльські об’єкти в кількох європейських країнах.

З метою підготовки подальших терактів Мустафа Аль-Р. разом із Сааді нібито створив у Німеччині власну організацію. Ця група збирала кошти на терористичні операції та вербувала поплічників для здійснення терактів.

Підготовка до запланованого теракту проти синагоги в Кельні, судячи з усього, була на досить просунутій стадії. За даними Федеральної прокуратури, кілька поки що невідомих виконавців відвідували єврейський храм дві ночі поспіль у березні 2026 року – при цьому вони, ймовірно, вже мали при собі вибухівку.

Тієї ж ночі інші нападники вирушили до другої синагоги в іншому європейському місті – також із вибухівкою в багажі. Однак заплановані теракти зрештою не були здійснені. Причину встановить розслідування.

Підозрюваний організатор мережі "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія" Мохамед Бакер Саад Давуд аль-Сааді був затриманий 15 травня цього року в Туреччині та переданий американським органам влади. Наразі він постає перед судом у Нью-Йорку.

Згідно з обвинуваченням США, Сааді є відповідальним за майже 20 терактів в Європі. Розслідування європейських органів безпеки показало, що насильницькі дії переважно здійснювалися за невелику винагороду випадково обраними одноразовими агентами, часто підлітками.

Угруповання взяло на себе відповідальність за напад на ізраїльський ресторан у Мюнхені 9 квітня.

У Франції також припускають, що угруповання відповідальне за спробу підриву перед будівлею Bank of America у Парижі.

"Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія" також заявляло про причетність до вибуху біля єврейської школи в Амстердамі.