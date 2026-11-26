Спецпосланець прем’єр-міністра Грузії з питань зв’язків із РФ Георгій Зурабашвілі заявив, що Росія використовує переговори з Тбілісі для тиску на керівну партію "Грузинська мрія".

Про це він розповів у четвер, 26 листопада, цитує Sova, передає "Європейська правда".

Зурабашвілі розповів про перший раунд переговорів зі своїм російським колегою Михаїлом Галузіним.

"Між Грузією та Росією існують дуже складні відносини, які тривають уже десятиліттями. Складнощі зумовлені розбіжностями щодо питань суверенітету Грузії, міжнародно визнаних кордонів та деокупації. 20% території Грузії окуповані Росією. Саме тому для розв'язання цих проблем необхідні діалог і зустрічі, щоб знайти шляхи їх урегулювання", – сказав він.

За його словами, під час зустрічі з Галузіним він очікував, що будуть вирішені деякі питання, наприклад, щодо зняття "прямо на місці" ембарго стосовно низки виробників грузинського вина.

"Замість цього Галузін повідомив мені, що [Росія] має намір ввести санкції ще проти двох грузинських виноробних компаній. Для нас головним і принциповим питанням було повернення грузинського вина на російський ринок", – сказав він.

Загалом, за словами спеціального посланця прем’єр-міністра, під час переговорів Росія порушила близько 10 питань, які, як він зазначив, були спрямовані проти керівної партії країни.

Він сказав, що вони спрямовані "проти уряду "Грузинської мрії" та підсилюють "неправдиву пропаганду й наратив" про те, що "Грузинська мрія" є проросійською.

"Понад те, все це робиться для того, щоб надати імпульс нашим опозиційним силам і підтримати їх. Отже, якщо підбити підсумок усього сказаного – чи то грузинське вино, щодо якості якого нам висунули абсолютно незрозумілі претензії, звинувачення у фінансуванні війни в Україні, антиросійські наративи чи гуманітарні питання, які, на перший погляд, здаються нешкідливими, – усе це спрямовано проти уряду "Грузинської мрії", посилює опозицію та надає їй додаткового імпульсу", – додав Зурабашвілі.

Зазначимо, Зурабашвілі обійняв посаду спецпредставника щодо зв'язків з РФ наприкінці жовтня.

У листопаді минулого року Грузія звинуватила Росію у зриві переговорів щодо окупованих територій.

В лютому Грузія опинилась у списку "відносно дружніх" до Росії країн.

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