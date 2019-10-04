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Прем'єр Нідерландів: Європа мусить збільшити військові витрати через загрози РФ і Китаю

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 10:23

Європі потрібно збільшити військові витрати, щоб зберегти НАТО в умовах зростання загроз з боку Росії, Китаю та інших країн.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Європа не має альтернативи своєму союзу зі Сполученими Штатами, заявив Рютте у своєму виступі: "Ми не можемо гарантувати власну безпеку. Але Європа може і мусить зробити більше".

Щоб захистити НАТО, Європі потрібно прислухатися до заклику президента США Дональда Трампа та збільшити військові витрати, заявив прем'єр-міністр.

"Нам це може не сподобатися, але дні, коли Європа за мінімальну плату могла знайти притулок під американською парасолькою безпеки, скінчилися", - сказав він.

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Члени НАТО у 2014 році домовилися, що до 2024 року вони збільшать військові витрати до 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Нідерландські військові витрати збільшилися на 25% з 2014 року, але торік досягли лише 1,2% ВВП.

Уряд Рютте планує додатково збільшити витрати на оборону найближчими роками. "Але ми повинні бути чесними, і це не призведе до 2% до 2024 року", - сказав Рютте.

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