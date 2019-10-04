Премьер Нидерландов: Европа должна увеличить военные расходы из-за угроз РФ и Китая

Европе нужно увеличить военные расходы, чтобы сохранить НАТО в условиях роста угроз со стороны России, Китая и других стран.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

У Европы нет альтернативы союзу с Соединенными Штатами, заявил Рютте в своем выступлении: "Мы не можем гарантировать собственную безопасность. Но Европа может и должна сделать больше".

Чтобы защитить НАТО, Европе нужно прислушаться к призыву президента США Дональда Трампа и увеличить военные расходы, заявил премьер-министр.

"Нам это может не понравиться, но дни, когда Европа за минимальную плату могла найти убежище под американским зонтиком безопасности, закончились", - сказал он.

НАТО в 2014 году договорились, что до 2024 года они увеличат военные расходы до 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Нидерландские военные расходы увеличились на 25% с 2014 года, но в прошлом году достигли лишь 1,2% ВВП.

Правительство Рютте планирует дополнительно увеличить расходы на оборону в ближайшие годы. "Но мы должны быть честными, и это не приведет к 2% до 2024 года", - сказал Рютте.