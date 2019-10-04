У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 11:04
Поблизу грецького острова Самотракі в північній частині Егейського моря під час навчань на мілину сів фрегат.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Фрегат "Еллі" несподівано сів на мілину близько 3.30 ночі.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Шкоди кораблю завдано також не було.
Повідомляється, що вже за деякий час фрегат вдалося зняти з мілини і він повернувся до виконання завдань в рамках навчань "Парменіон 2019", які закінчуються сьогодні ввечері.
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