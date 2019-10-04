Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава посольства США назвав "божевільною" відмову Трампа від допомоги Україні

Дипломати США підштовхували Київ до розслідування справи Байдена

Трамп відкликав посла Марі Йованович через її спротив розслідуванню щодо Байдена - ЗМІ

Трамп підтвердив, що хотів би розслідування Україною дій Байдена






У Греції фрегат сів на мілину під час навчань

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 11:04

Поблизу грецького острова Самотракі в північній частині Егейського моря під час навчань на мілину сів фрегат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Фрегат "Еллі" несподівано сів на мілину близько 3.30 ночі.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Шкоди кораблю завдано також не було.

Повідомляється, що вже за деякий час фрегат вдалося зняти з мілини і він повернувся до виконання завдань в рамках навчань "Парменіон 2019", які закінчуються сьогодні ввечері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
powered by lun.ua