У Греції фрегат сів на мілину під час навчань

Поблизу грецького острова Самотракі в північній частині Егейського моря під час навчань на мілину сів фрегат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Фрегат "Еллі" несподівано сів на мілину близько 3.30 ночі.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Шкоди кораблю завдано також не було.

Повідомляється, що вже за деякий час фрегат вдалося зняти з мілини і він повернувся до виконання завдань в рамках навчань "Парменіон 2019", які закінчуються сьогодні ввечері.