В Греции фрегат сел на мель во время учений
Пятница, 4 октября 2019, 11:04
Вблизи греческого острова Самотраки в северной части Эгейского моря во время учений на мель сел фрегат.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Фрегат "Элли" неожиданно сел на мель около 3.30 ночи.
В результате инцидента никто не пострадал. Урон кораблю нанесен также не был.
Сообщается, что уже через некоторое время фрегат удалось снять с мели и он вернулся к выполнению задач в рамках учений "Парменион 2019", которые заканчиваются сегодня вечером.
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