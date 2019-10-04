Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Глава посольства США назвал "безумным" отказ Трампа от помощи Украине

Дипломаты США подталкивали Киев к расследованию дела Байдена

Трамп отозвал посла Йованович, поскольку она была против расследования против Байдена - СМИ

Трамп подтвердил, что хотел бы расследования Украиной действий Байдена






В Греции фрегат сел на мель во время учений

Пятница, 4 октября 2019, 11:04

Вблизи греческого острова Самотраки в северной части Эгейского моря во время учений на мель сел фрегат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Фрегат "Элли" неожиданно сел на мель около 3.30 ночи.

В результате инцидента никто не пострадал. Урон кораблю нанесен также не был.

Сообщается, что уже через некоторое время фрегат удалось снять с мели и он вернулся к выполнению задач в рамках учений "Парменион 2019", которые заканчиваются сегодня вечером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция
powered by lun.ua