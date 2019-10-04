В Греции фрегат сел на мель во время учений

Вблизи греческого острова Самотраки в северной части Эгейского моря во время учений на мель сел фрегат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Фрегат "Элли" неожиданно сел на мель около 3.30 ночи.

В результате инцидента никто не пострадал. Урон кораблю нанесен также не был.

Сообщается, что уже через некоторое время фрегат удалось снять с мели и он вернулся к выполнению задач в рамках учений "Парменион 2019", которые заканчиваются сегодня вечером.