В Эстонии призвали Венгрию к сотрудничеству с "Восточным партнерством": Украина этого хочет
Пятница, 4 октября 2019, 11:15
Председатель комитета Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа считает, что Эстония и Венгрия могли бы активнее участвовать в программе "Восточного партнерства".
Об этом он заявил в ходе визита группы эстонских депутатов в Будапешт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
По словам Ээсмаа, координацию межпарламентского сотрудничества между двумя странами можно улучшить. Он подчеркнул, что как Эстония, так и Венгрия могли бы проявлять большую активность в рамках программы "Восточного партнерства".
"Государства, о которых идет речь, - Молдова, Грузия и Украина - безусловно, хотели бы этого", - сказал Ээсмаа.
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