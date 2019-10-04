В Эстонии призвали Венгрию к сотрудничеству с "Восточным партнерством": Украина этого хочет

Председатель комитета Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа считает, что Эстония и Венгрия могли бы активнее участвовать в программе "Восточного партнерства".

Об этом он заявил в ходе визита группы эстонских депутатов в Будапешт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Ээсмаа, координацию межпарламентского сотрудничества между двумя странами можно улучшить. Он подчеркнул, что как Эстония, так и Венгрия могли бы проявлять большую активность в рамках программы "Восточного партнерства".

"Государства, о которых идет речь, - Молдова, Грузия и Украина - безусловно, хотели бы этого", - сказал Ээсмаа.

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