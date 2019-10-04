США і Чорногорія підпишуть військову угоду

Сполучені Штати та Чорногорія, яка приєдналася до НАТО два роки тому, завершують свою найбільшу двосторонню угоду про постачання озброєння.

Про це заявив у п'ятницю державний секретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"США сподіваються на доставку легких тактичних транспортних засобів вартістю 36 мільйонів доларів нашому союзнику по НАТО, як тільки ця угода буде доопрацьована", - сказав Помпео.

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Помпео перебуває в короткій поїздці до Чорногорії та Північної Македонії, яка зараз перебуває в процесі приєднання до НАТО.

Він високо оцінив співпрацю розвідки з Чорногорією, завдяки якій "нам вдалося розробити патч проти найновішої російської шкідливої програми, який тепер захищає мільйони пристроїв у всьому світі".