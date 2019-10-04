США і Чорногорія підпишуть військову угоду
Сполучені Штати та Чорногорія, яка приєдналася до НАТО два роки тому, завершують свою найбільшу двосторонню угоду про постачання озброєння.
Про це заявив у п'ятницю державний секретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"США сподіваються на доставку легких тактичних транспортних засобів вартістю 36 мільйонів доларів нашому союзнику по НАТО, як тільки ця угода буде доопрацьована", - сказав Помпео.
Помпео перебуває в короткій поїздці до Чорногорії та Північної Македонії, яка зараз перебуває в процесі приєднання до НАТО.
Він високо оцінив співпрацю розвідки з Чорногорією, завдяки якій "нам вдалося розробити патч проти найновішої російської шкідливої програми, який тепер захищає мільйони пристроїв у всьому світі".