США и Черногория подпишут военное соглашение

Соединенные Штаты и Черногория, которая присоединилась к НАТО два года назад, завершают свое крупнейшее двустороннее соглашение о поставках вооружения.

Об этом заявил в пятницу государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"США надеются на доставку легких тактических транспортных средств стоимостью 36 млн долларов нашему союзнику по НАТО, как только это соглашение будет доработано", - сказал Помпео.

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Помпео находится в короткой поездке в Черногорию и Северной Македонии, которая сейчас находится в процессе присоединения к НАТО.

Он высоко оценил сотрудничество разведки с Черногорией, благодаря которой "нам удалось разработать патч против новейшей российской вредоносной программы, который теперь защищает миллионы устройств во всем мире".