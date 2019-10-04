Італія відновлює безкоштовний вхід до музеїв у неділю

Італія скасовує плату за вхід до державних музеїв та місць археологічних розкопок у першу неділю кожного місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Акція починає діяти вже цього тижня – з 6 жовтня, повідомило міністерство культури Італії в четвер.

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Традиція безкоштовних відвідин музеїв діяла у минулому, проте попередній уряд її скасував. Теперішнє міністерство культури вирішило її відновити.

Можливість безкоштовного входу у першу неділю місяця поширюється на всесвітньо відомі пам’ятки, такі як Колізей, Помпеї, Галерею академії у Флоренції, королівський палац у Казераті та замок Мірамаре в Трієсті.

Акція не поширюватиметься на пам’ятки, якими управляють місцеві органи влади, а не держава.

Понад 15 мільйонів відвідувачів скористалися можливістю безкоштовного входу в неділю з 2014 року, коли почала діяти акція.