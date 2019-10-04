Италия восстанавливает бесплатный вход в музеи в воскресенье

Италия отменяет плату за вход в государственные музеи и места археологических раскопок в первое воскресенье каждого месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Акция начинает действовать уже на этой неделе - с 6 октября, сообщило министерство культуры Италии в четверг.

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Традиция бесплатного посещения музеев действовала в прошлом, однако предыдущее правительство ее отменило. Нынешнее министерство культуры решило ее восстановить.

Возможность бесплатного входа в первое воскресенье каждого месяца распространяется на всемирно известные достопримечательности, такие как Колизей, Помпеи, Галерею академии во Флоренции, королевский дворец в Казерати и замок Мирамаре в Триесте.

Акция не распространяется на памятники, которыми управляют местные органы власти, а не государство.

Более 15 млн посетителей воспользовались возможностью бесплатного входа в воскресенье с 2014 года, когда начала действовать акция.