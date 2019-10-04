ЄС робить у 15-20 разів більше для України, ніж США - спецрадник Єврокомісії

Спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок заявив, що ніхто і близько не робить для України стільки, скільки роблять Євросоюз і його держави-члени.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю українській службі Deutsche Welle, відповідаючи на запитання журналіста щодо критичних висловлювань президента Зеленського про недостатні зусилля ЄС і Німеччини для України.

"Ми ж знаємо телефонні прийоми пана Трампа. А Зеленський тільки нещодавно обійняв посаду. Тож слова Зеленського в розмові з Трампом ми не дозволимо використати як підставу, аби відносини погіршилися",- зауважив Ельмар Брок.

Він зазначив, що ЄС та фінансові інституції спільно з державами-членами за останні п'ять років надали грантів, кредитів і гарантій Україні на приблизно 18 мільярдів євро.

"Ми провели візову лібералізацію та уклали угоду про вільну торгівлю, яка спричинила значне зростання експорту з України до ЄС. Американці надають щороку один і той самий мільярд як гарантії під дешеві кредити, щоб Україна могла купувати американську зброю. Ми робимо у 15-20 разів більше для України, ніж США. І це мають розуміти також в Україні", - сказав він.

Брок додав, що "Україна була би банкрутом", якби не було торговельної угоди з усіма її перевагами та якби не було візової лібералізації.

Нагадаємо, в оприлюдненому тексті скандальної телефонної розмови Трампа і Зеленського президент США критикував ЄС і Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався.

Пізніше Зеленський пояснив, що телефонна розмова з президентом США, у який він критикував ЄС, відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн.