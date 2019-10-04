ЕС делает в 15-20 раз больше для Украины, чем США - спецсоветник Еврокомиссии

Специальный советник председателя Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что никто и близко не делает для Украины столько, сколько делают Евросоюз и его государства-члены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью украинской службе Deutsche Welle, отвечая на вопрос журналиста о критических высказываниях президента Зеленского о недостаточных усилиях ЕС и Германии для Украины.

"Мы же знаем телефонные приемы господина Трампа. А Зеленский только недавно занял пост. Поэтому слова Зеленского в разговоре с Трампом мы не позволим использовать как основание, чтобы отношения ухудшились", - отметил Эльмар Брок.

Он отметил, что ЕС и финансовые институты совместно с государствами-членами за последние пять лет предоставили грантов, кредитов и гарантий Украине приблизительно на 18 млрд евро.

"Мы провели визовую либерализацию заключили соглашение о свободной торговле, которое повлекло значительный рост экспорта из Украины в ЕС. Американцы предоставляют ежегодно один и тот же миллиард как гарантии под дешевые кредиты, чтобы Украина могла покупать американское оружие. Мы делаем в 15-20 раз больше для Украины, чем США. И это должны понимать также в Украине ", - сказал он.

Брок добавил, что "Украина была бы банкротом", если бы не было торгового соглашения со всеми его преимуществами и если бы не было визовой либерализации.

Напомним, в обнародованном тексте скандальной телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США критиковал ЕС и Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался.

Позже Зеленский объяснил, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.