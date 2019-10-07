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Зеленський наступного тижня відвідає Латвію

Понеділок, 7 жовтня 2019, 12:43

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Латвію з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс на прес-конференції у Києві.

"Ми дуже чекаємо на візит президента Зеленського наступного тижня. Я вважаю, що це буде хороша можливість для двох нових президентів обговорити чимало питань", - сказав Рінкевічс.

Президентом Латвії у травні цього року був обраний Егілс Левітс. Зазначимо, що латвійського президента обирає парламент, а більшість повноважень в країні має прем’єр-міністр.

Рінкевічс зазначив, що Латвії налаштована на збільшення торгівельних відносин з Україною і вже цього місяця відправить делегацію до Маріуполя для участі в інвестиційному форумі.

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Латвія Зеленський
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