Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Латвію з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс на прес-конференції у Києві.

"Ми дуже чекаємо на візит президента Зеленського наступного тижня. Я вважаю, що це буде хороша можливість для двох нових президентів обговорити чимало питань", - сказав Рінкевічс.

Президентом Латвії у травні цього року був обраний Егілс Левітс. Зазначимо, що латвійського президента обирає парламент, а більшість повноважень в країні має прем’єр-міністр.

Рінкевічс зазначив, що Латвії налаштована на збільшення торгівельних відносин з Україною і вже цього місяця відправить делегацію до Маріуполя для участі в інвестиційному форумі.