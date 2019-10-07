Зеленский на следующей неделе посетит Латвию
Понедельник, 7 октября 2019, 12:43
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Латвию с официальным визитом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве.
"Мы очень ждем визита президента Зеленского на следующей неделе. Я считаю, что это будет хорошая возможность для двух новых президентов обсудить немало вопросов", - сказал Ринкевичс.
Президентом Латвии в мае этого года был избран Егилс Левитс. Отметим, что латвийского президента избирает парламент, а большинство полномочий в стране имеет премьер-министр.
Ринкевичс отметил, что Латвия настроена на увеличение торговых отношений с Украиной и уже в этом месяце отправит делегацию в Мариуполь для участия в инвестиционном форуме.
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