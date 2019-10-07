Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Латвию с официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве.

"Мы очень ждем визита президента Зеленского на следующей неделе. Я считаю, что это будет хорошая возможность для двух новых президентов обсудить немало вопросов", - сказал Ринкевичс.

Президентом Латвии в мае этого года был избран Егилс Левитс. Отметим, что латвийского президента избирает парламент, а большинство полномочий в стране имеет премьер-министр.

Ринкевичс отметил, что Латвия настроена на увеличение торговых отношений с Украиной и уже в этом месяце отправит делегацию в Мариуполь для участия в инвестиционном форуме.