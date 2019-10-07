Вбивство поліцейських у Парижі: у нападника знайшли ознаки радикалізації

Співробітник поліції, який зарізав чотирьох людей в штаб-квартирі поліції в Парижі, дотримувався радикальної версії ісламу.

Про це заявив прокурор антитерористичної прокуратури Жан-Франсу Рікар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За словами прокурора, 45-річний IT-експерт Мікаель Харпон спілкувався з членами салафітського руху. Він також обмінювався текстовими повідомленнями релігійного характеру зі своєю дружиною перед нападом минулого четверга.

У прокуратурі також повідомили, що Харпон захищав терористичну атаку 2015 року на редакцію журналу Charlie Hebdo і інші подібні злочини.

Антитерористичні слідчі взяли на себе розслідування минулої п'ятниці. Спочатку напад розглядався як кримінальна справа.

Прокурор також зазначив, що вбивця змінив свій стиль одягу в останні місяці і припинив контакт з жінками.

Раніше поліція конфіскувала комп'ютерну техніку під час обшуку будинку зловмисника на півночі міста. За повідомленнями, його дружина сказала поліції, що за ніч до нападу він незв'язно говорив і чув голоси.