Убийство полицейских в Париже: у нападавшего нашли признаки радикализации

Сотрудник полиции, который зарезал четырех человек в штаб-квартире полиции в Париже, придерживался радикальной версии ислама.

Об прокурора антитеррористической прокуратуры Жан-Франсу Рикар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По словам прокурора, 45-летний IT-эксперт Микаэль Харпон общался с членами салафитского движения. Он также обменивался текстовыми сообщениями религиозного характера со своей женой перед нападением в прошлый четверг.

В прокуратуре также сообщили, что Харпон защищал террористическую атаку 2015 года на редакцию журнала Charlie Hebdo и другие подобные преступления.

Антитеррористические следователи взяли на себя расследование в прошлую пятницу. Первоначально нападение рассматривалось как уголовное дело.

Прокурор также отметил, что убийца сменил свой стиль одежды в последние месяцы и прекратил контакт с женщинами.

Ранее полиция конфисковала компьютерную технику во время обыска дома злоумышленника на севере города. По сообщениям, его жена сообщила полиции, что за ночь до нападения он бессвязно говорил и слышал голоса.